Все ближе к Солнцу: как НАСА запустило зонд Parker Solar Probe

Ракета должна вывести на высокую эллиптическую орбиту аппарат размером с небольшой автомобиль. Для этого запуска и без того одну из самых мощных в настоящее время в мире ракет оснастили дополнительной третьей ступенью.

Зонду Parker Solar Probe, названному в честь астрофизика Юджина Паркера, предстоит в течение предстоящих семи лет совершить 24 витка вокруг Солнца. Создатели зонда рассчитывают, что он сможет приблизиться к звезде на расстояние 6,1 миллиона километров над ее поверхностью. Так близко к Солнцу раньше не приближался ни один созданный человеком зонд.