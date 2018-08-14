Мастер показал, как из глины рождается настоящий узбекский тандыр

Хороший тандыр начинается с чистой земли - она должна быть без солей и примесей, только тогда получится хорошая глина.
Сколько времени требуется для производства тандыра, смотрите в видео Sputnik.
Мастер по изготовлению тандыров в третьем поколении Эльбек Абдуллаев поделился со Sputnik некоторыми секретами своего ремесла.
Хороший тандыр начинается с чистой земли - она должна быть без солей и примесей, только тогда получится хорошая глина.
Сколько времени требуется для производства тандыра, смотрите в видео Sputnik.
Хищный кот спасся, приземлившись на выступ.
Девушку в свадебном платье вызволил из затопленного автомобиля отважный американский полицейский.
Ракета-носитель Delta IV Heavy стартовала во Флориде с зондом Parker Solar Probe, который будет изучать солнечную корону.
Команде Узбекистана удалось установить рекорд.
Пресс-служба ГУВД столицы подробно расписала, на каких улицах и в какое время будут установлены камеры слежения за лихими водителями.
С 14 по 16 августа в столице Узбекистана проходит 40-я сессия межгосударственного совета стран СНГ.
Авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" объявила о скидках на авиабилеты по местным направлениям в честь 27–летия независимости Узбекистана.
Девочка едва не погибла, провалившись в батут в Казахстане - родственники вовремя заметили, что ребенок исчез, и вытащили ее.
В честь каких видов оружия называют жителей Кыргызстана – читайте в материале корреспондентов Sputnik.
Житель московского района Кунцево незаконно зарегистрировал в своей квартире 35 приезжих из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Украины.
Российский и азербайджанский эксперты выразили свое мнение в связи с непростой ситуацией, сложившейся в американо-турецких отношениях.
Под Минском возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который украл из магазина бутылку шампанского и, убегая, всю ее выпил.
Абхазия стала одним из лидеров среди зарубежных направлений выездов российских граждан в первом полугодии 2018 года, уступив только Турции.
Роскачество проверит яблочные соки, которые продаются в российских магазинах, в том числе армянского происхождения.
Государственный центр доноров крови Латвии больше не разрешает сдать кровь для конкретного человека.
Союз ветеранов Второй мировой войны — борцов против нацизма осудил травлю депутата Клайпедского горсовета Вячеслава Титова властями.
На жаркий период в Молдове спасатели установят палатки медпомощи: стало известно, где специалисты будут оказывать помощь гражданам.
Ракета класса "воздух-воздух", по ошибке выпущенная испанским истребителем в небе над Эстонией, оказалась слишком маленькой и быстрой для местной РЛС.
Помощник президента Южной Осетии Давид Газзати рассказал Sputnik о том, как в республике готовятся к 10-й годовщине признания независимости РЮО.
Девочка едва не погибла, провалившись в батут в Казахстане - родственники вовремя заметили, что ребенок исчез, и вытащили ее.
В честь каких видов оружия называют жителей Кыргызстана – читайте в материале корреспондентов Sputnik.
Житель московского района Кунцево незаконно зарегистрировал в своей квартире 35 приезжих из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Украины.