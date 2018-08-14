Мастер показал, как из глины рождается настоящий узбекский тандыр

Мастер по изготовлению тандыров в третьем поколении Эльбек Абдуллаев поделился со Sputnik некоторыми секретами своего ремесла.

Хороший тандыр начинается с чистой земли - она должна быть без солей и примесей, только тогда получится хорошая глина.

Сколько времени требуется для производства тандыра, смотрите в видео Sputnik.