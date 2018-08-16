Спи, моя радость: как щенок отреагировал на колыбельную

Маленькая хозяйка так заботится о своем новом питомце, что даже поет ему колыбельные.
Трогательные отношения девочки и щенка удалось запечатлеть для видео.
Щенок Окли из приюта попал в любящую семью.
Маленькая хозяйка так заботится о своем новом питомце, что даже поет ему колыбельные.
Трогательные отношения девочки и щенка удалось запечатлеть для видео.
Американец Дуэйн Юд врезался на самолете в собственный дом в городе Пейсон, штат Юта, вскоре после того, как его задержали и допросили по подозрению в домашнем насилии, сообщил телеканал CBS.
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В ближайшем будущем Азербайджан планирует существенно увеличить число торговых домов за рубежом.
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Акимат Актобе не считает себя виноватым в падении остановки, в результате которого серьезно пострадала жительница города.
В Кыргызстане с подозрением не сибирскую язву госпитализированы 12 человек – установлено, что семеро из них ранее зарезали больную корову.
Стали известны детали программы государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан.