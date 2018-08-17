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"Выросли на его книгах": что узбекистанцы знают о творчестве Успенского

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Создатель Чебурашки, троих из Простоквашино и братьев Колобков писатель Эдуард Успенский скончался 15 августа в Москве на 81-м году жизни.

Что знают жители и гости Ташкента о творчестве Эдуарда Успенского, каких героев его книг особенно любят - ответы на эти вопросы ищите в видео Sputnik. 

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