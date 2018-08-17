"Выросли на его книгах": что узбекистанцы знают о творчестве Успенского

Что знают жители и гости Ташкента о творчестве Эдуарда Успенского, каких героев его книг особенно любят - ответы на эти вопросы ищите в видео Sputnik.
Создатель Чебурашки, троих из Простоквашино и братьев Колобков писатель Эдуард Успенский скончался 15 августа в Москве на 81-м году жизни.
Что знают жители и гости Ташкента о творчестве Эдуарда Успенского, каких героев его книг особенно любят - ответы на эти вопросы ищите в видео Sputnik.
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Житель Казахстана за 72 часа связал шерстяной шарф длиной 43 метра и стал героем книги рекордов.
В Бишкеке замечена самая "ровная" разметка - снимок сделан на пересечении проспекта Манаса и улицы Боконбаева. Что говорят в мэрии?
Первые совместные военные учение таджикских и узбекских пограничников прошли Шаартузском районе.