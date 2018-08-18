"Белые лебеди" на Чукотке: Ту-160 впервые приземлились в Анадыре

Во время полета Ту-160 совершили дозаправку в воздухе и условные пуски ракет.
Ту-160 — самый мощный и тяжелый сверхзвуковой самолет. Среди пилотов он получил прозвище "Белый лебедь".
Сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы впервые сели на Чукотке, преодолев восемь тысяч километров.
Во время полета Ту-160 совершили дозаправку в воздухе и условные пуски ракет.
Ту-160 — самый мощный и тяжелый сверхзвуковой самолет. Среди пилотов он получил прозвище "Белый лебедь".
По меньшей мере 324 человека погибли чуть более чем за неделю в южном индийском штате Керала, который с 8 августа находится во власти мощных муссонных ливней.
Глава Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Узбекистан, чтобы обсудить сотрудничество в экономике и окончательно уладить спорные вопросы по государственным границам.
В середине августа в латиноамериканской стране прошел веселый парад.
Создатель Чебурашки, троих из Простоквашино и братьев Колобков писатель Эдуард Успенский скончался 15 августа в Москве на 81-м году жизни.
Правление Центрального банка приняло решение о внесении изменений в порядок и нормативы обязательного резервирования.
Сейчас в городе реализуется проект Samarkand city, с которым ознакомился президент.
Билеты на концерт будут бесплатно распространены среди одаренной молодежи страны Союзом молодежи Узбекистана.
Около тысячи государственных служащих переехали из Шымкента в новый областной центр.
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Каждая новая неделя в школах Азербайджана теперь будет начинаться с исполнения государственного гимна.
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Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.
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Документальный фильм об истории успеха рэп-исполнителей из Владикавказа набрал более 1,3 миллиона просмотров за два дня.
Около тысячи государственных служащих переехали из Шымкента в новый областной центр.
Снежный барс признан талисманом предстоящих III Всемирных игр кочевников, которые с 3 по 8 сентября пройдут на Иссык-Куле.
Закон в Таджикистане запрещает иметь двух жен, но это мало кого останавливает: для девушек статус второй жены - пылкая любовь без надоедливой бытовухи, для женщин постарше - решение материальных проблем и спасение от одиночества.