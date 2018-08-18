Из-за муссонных дождей в Индии погибли более 320 человек

По меньшей мере 324 человека погибли чуть более чем за неделю в южном индийском штате Керала, который с 8 августа находится во власти мощных муссонных ливней.

Как заявили в канцелярии главного министра штата Пинарайи Виджаяна, Керала столкнулась с худшим наводнением за последние 100 лет.

"Открыты 80 дамб, 324 человека погибли, еще 223139 человек находятся примерно в 1500 лагерях временного размещения", — говорится в сообщении.

С начала сезона муссонов в текущем году в стране от наводнений, ливней и оползней погибли свыше 860 человек. В наибольшей степени от удара стихии пострадали семь штатов, среди которых больше всего жертв и самые масштабные разрушения зарегистрированы в Керале.