Зоопарки по всему миру обмениваются этой информацией, чтобы в том числе сравнить данные об исчезающих видах животных.
В ночь с 26 на 27 августа люди собрались у памятника Штефану чел Маре в центре молдавской столицы с выступлениями против премьер-министра.
Музыкант и изобретатель из Швеции Мартин Мулин сконструировал музыкальную шкатулку, работающую на 2000 шариках.
Два амурских леопарда родились в сафари-парке "Тайган".
Лилия Абрамова – популярный instagram-блогер и актриса. Она снимает короткие юмористические видео, которые становятся весьма популярными среди пользователей Сети. На страницу Лили в instagram подписаны 2,6 миллиона человек.
Лилия Абрамова отлична известна пользователям Сети - она известнейший блогер instagram и талантливая актриса.
Это видео в одночасье стало очень популярным в интернете. Юмористка Халима Ибрагимова показывает, что надо всегда оставаться активной и не стыдиться своего тела.
Видеоблогер, известная как "узбечка Гуля", расскажет о Ташкенте, секретах популярности и поисках счастливой любви.
Автор стремилась создать образ волевого, умного, решительного человека. Скульптуру установили за зданием Государственного музея искусств Узбекистана.
В подмосковной Кубинке проходит международный военно-технический форум "Армия-2018" .
Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в РФ Бахром Ашрафханов, а также заместитель начальника управления Министерства юстиции Узбекистана Фируз Гулямов рассказали, как республика работает над привлечением иностранных инвестиций.
В Сети появилось видео, на кадрах которого две декоративные крысы погружены в чтение мини-версий женских модных журналов.
Около 400 килограммов кокаина сожгли в присутствии российского посла в крематории на кладбище Чакарита.
Соревнования по прыжкам в воду животом прошли в Норвегии.
Повстанцы попытались сорвать речь президента Афганистана, но он спокойно продолжил.
В Сухуме мечеть не смогла вместить всех желающих, поэтому мусульмане разместились на проезжей части.
Конструкция способна выдержать нагрузки до 220 килограммов и развивает скорость до 70 км/ч.
В американском национальном парке Глейшер отец и сын попали в огненную ловушку.
Неизвестные открыли из автомобиля огонь по американскому посольству в Анкаре.
В российской столице прошел IV Международный фестиваль фейерверков "Ростех".