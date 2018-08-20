Огненные фонтаны в небе над Москвой

В конкурсной программе участвовали пиротехники из восьми стран: США, Италии, Болгарии, Австрии, Андорры, Греции,

Словакии и Великобритании. Каждая команда представила свое уникальное шоу, первая половина которого была посвящена национальным традициям, а вторая - добру и волшебству.

Пиротехническое шоу растянулось на полкилометра, а высота некоторых фейерверков достигала 40 метров.

Победителем фестиваля стала команда Privatex Pyro из Словакии, второе место заняли пиротехники из Греции, третье - представители США. Приз зрительских симпатий также получили греки.

Яркие фейерверки фестиваля - в видео Sputnik.