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Огненные фонтаны в небе над Москвой

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© Ruptly .

В российской столице прошел IV Международный фестиваль фейерверков "Ростех".

В конкурсной программе участвовали пиротехники из восьми стран: США, Италии, Болгарии, Австрии, Андорры, Греции,
Словакии и Великобритании. Каждая команда представила свое уникальное шоу, первая половина которого была посвящена национальным традициям, а вторая - добру и волшебству.

Пиротехническое шоу растянулось на полкилометра, а высота некоторых фейерверков достигала 40 метров. 

Победителем фестиваля стала команда Privatex Pyro из Словакии, второе место заняли пиротехники из Греции, третье - представители США. Приз зрительских симпатий также получили греки.

Яркие фейерверки фестиваля - в видео Sputnik.




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