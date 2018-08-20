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Мишенью для стрельбы в Анкаре стало посольство США

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© Ruptly .

Неизвестные открыли из автомобиля огонь по американскому посольству в Анкаре.

Из легкового автомобиля белого цвета, проезжавшего по бульвару Ататюрка, были произведены 4-5 выстрелов по посольству. Пули попали в будку для полицейских, охраняющих дипмиссию.

Сейчас полиция разыскивает стрелявших.




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