Мишенью для стрельбы в Анкаре стало посольство США

Из легкового автомобиля белого цвета, проезжавшего по бульвару Ататюрка, были произведены 4-5 выстрелов по посольству. Пули попали в будку для полицейских, охраняющих дипмиссию.
Сейчас полиция разыскивает стрелявших.
Неизвестные открыли из автомобиля огонь по американскому посольству в Анкаре.
Из легкового автомобиля белого цвета, проезжавшего по бульвару Ататюрка, были произведены 4-5 выстрелов по посольству. Пули попали в будку для полицейских, охраняющих дипмиссию.
Сейчас полиция разыскивает стрелявших.
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Запуск оплаты проезда с помощью SMS и мобильного приложения в автобусах Астаны одобрили столичные власти.
В полуфинале соревнований по борьбе на Азиатских играх Айсулуу Тыныбекова победила Сакши Малик из Индии, которой два года назад уступила бронзу на Олимпиаде.
В Худжанде детям из малоимущих семей подарили школьную форму и необходимые письменные принадлежности.