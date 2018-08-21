В Кабуле ракетные удары не помешали выступлению Гани в честь Курбан хайита

Ракетными ударами повстанцы пытались сорвать выступление президента Афганистана Ашрафа Гани в честь праздника Курбан хайита.

Во время атаки Ашраф Гани спокойно продолжил свою речь.

"Если они [боевики] считают, что эта нация преклонится перед ракетными ударами, им лучше еще раз подумать. Это смелая, несгибаемая и храбрая нация, которая всегда будет защищать свою независимость, честь и традиции", - заявил глава Исламской Республики.

Обстрелы вели из района, где расположена одна из мечетей Кабула Идгах.