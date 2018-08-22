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В Осло экстремалы соревновались в прыжках в воду животом

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© Ruptly .

Соревнования по прыжкам в воду животом прошли в Норвегии.

Такие прыжки – весьма болезненный вид спорта: прыгуны рискуют получить серьезные травмы внутренних органов. 

Турнир проходит с 2008 года.

Этим летом в состязаниях победил Эмиль Лайбек.




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