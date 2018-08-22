Как в посольстве России в Аргентине сожгли кокаин

Около 400 килограммов кокаина сожгли в присутствии российского посла в крематории на кладбище Чакарита.

Кокаин был обнаружен в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины на территории российского посольства. Наркотик, спрятанный в чемоданы, готовился к отправке в Москву. В чемоданах было обнаружено 389 килограммов кокаина.

Наркотик сожгли во вторник в крематории кладбища Чакарита. За уничтожением кокаина наблюдали министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, глава жандармерии Херардо Отеро, другие представители правоохранительных и силовых ведомств страны, а также посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

"21 августа сего года чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Аргентинской Республике Дмитрий Валерьевич Феоктистов принял участие в мероприятии по сожжению кокаина, изъятого во время проведения российско-аргентинской совместной спецоперации", — говорится в сообщении посольства.

В ходе мероприятия Феоктистов также заявил о необходимости наращивать двустороннее сотрудничество в сфере противодействия незаконному производству и обороту наркотиков.