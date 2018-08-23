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Любительницы глянца: двух крыс не оторвать от чтения Vogue и Glamour

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В Сети появилось видео, на кадрах которого две декоративные крысы погружены в чтение мини-версий женских модных журналов.

Грызуны с важным видом лежат в очках и не обращают внимания на то, что их снимают.

Забавное видео смотрите на портале Sputnik Узбекистан.

Теги:
Мода



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