Любительницы глянца: двух крыс не оторвать от чтения Vogue и Glamour

В Сети появилось видео, на кадрах которого две декоративные крысы погружены в чтение мини-версий женских модных журналов.

Грызуны с важным видом лежат в очках и не обращают внимания на то, что их снимают.

Забавное видео смотрите на портале Sputnik Узбекистан.