Любительницы глянца: двух крыс не оторвать от чтения Vogue и Glamour

Грызуны с важным видом лежат в очках и не обращают внимания на то, что их снимают.
Забавное видео смотрите на портале Sputnik Узбекистан.
В Сети появилось видео, на кадрах которого две декоративные крысы погружены в чтение мини-версий женских модных журналов.
Грызуны с важным видом лежат в очках и не обращают внимания на то, что их снимают.
Забавное видео смотрите на портале Sputnik Узбекистан.
Около 400 килограммов кокаина сожгли в присутствии российского посла в крематории на кладбище Чакарита.
Соревнования по прыжкам в воду животом прошли в Норвегии.
Повстанцы попытались сорвать речь президента Афганистана, но он спокойно продолжил.
В Сухуме мечеть не смогла вместить всех желающих, поэтому мусульмане разместились на проезжей части.
Заведения начали рано закрывать из-за трагического случая в клубе "Аурум 898", когда во время потасовки был убит чемпион по ММА Джамшид Кенжаев.
Публикация приурочена к 75-й годовщине важнейшего для хода Второй Мировой войны события.
Политический обозреватель рассказал, повлияет ли нападение на здание дворца в Кабуле на переговоры в Москве.
Житель казахстанского Костаная украл из хранилища обменного пункта 392 тысячи долларов, заменив их сувенирными купюрами.
В преддверии открытия третьих Всемирных игр кочевников на Иссык-Куле пройдет масштабный субботник.
Глава правительства Таджикистана Кохир Расулзода на свои деньги отремонтирует пять километров дороги на севере страны.
В скором времени компании из Азербайджана и России могут учредить совместные предприятия в сферах промышленности, фармацевтики и строительства.
Граждане Украины нарушили государственную границу с Беларусью ради сбора ягод и грибов, их задержали.
О том, как студенты российских вузов из Конго проводят летние каникулы в Сухуме, читайте в материале Sputnik Абхазия.
Вузовская система Армении должна быть ориентирована на привлечение максимального количества иностранцев, считает премьер Никол Пашинян.
Министерство обороны Латвии предлагает строить бункеры в общественных местах на случай войны.
На смену Департаменту туризма Литвы придет государственное учреждение "Путешествуй в Литве".
Житель Молдавии "прокачал" свой трактор "BELARUS-82.1" – смотрите на видео, что умелец сделал с сельскохозяйственной машиной.
По призыву президента США власти зависимой от дотаций Брюсселя Эстонии желают увеличить расходы на оборону, превысив рубеж в 2% от ВВП.
В Южной Осетии при российской финансовой поддержке реализуются амбициозные бизнес-проекты. Чем гордится экономика республики?
Житель казахстанского Костаная украл из хранилища обменного пункта 392 тысячи долларов, заменив их сувенирными купюрами.
В преддверии открытия третьих Всемирных игр кочевников на Иссык-Куле пройдет масштабный субботник.
Глава правительства Таджикистана Кохир Расулзода на свои деньги отремонтирует пять километров дороги на севере страны.