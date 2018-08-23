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Инвестируйте в Узбекистан: как республика привлекает иностранный капитал

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Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в РФ Бахром Ашрафханов, а также заместитель начальника управления Министерства юстиции Узбекистана Фируз Гулямов рассказали, как республика работает над привлечением иностранных инвестиций.

Главной темой брифинга стали меры по кардинальному улучшению инвестиционного климата республики, предусмотренные указом президента Узбекистана от 1 августа 2018 года "О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан".

Посол Узбекистана в Российской Федерации Бахром Ашрафханов
Sputnik
Ашрафханов: товарооборот Узбекистана и России вырос в 2017 году на 15%
Документ предусматривает, например снижениее минимального уставного фонда предприятия с иностранными инвестициями с 600 миллионов сумов до 400 миллионов сумов, снижение в три раза государственной пошлины за регистрацию компаний с иностранными инвестициями, визовые преференции для крупных инвесторов.

Подробнее о том, как сейчас обстоит дело с привлечением в республику иностранных средств - в видео Sputnik.




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