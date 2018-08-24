Скоро! Лилия Абрамова в гостях у Sputnik

Интервью с Лилией Абрамовой читайте скоро на Sputnik Узбекистан.
Видеоблогер, известная как "узбечка Гуля", расскажет о Ташкенте, секретах популярности и поисках счастливой любви.
Интервью с Лилией Абрамовой читайте скоро на Sputnik Узбекистан.
Автор стремилась создать образ волевого, умного, решительного человека. Скульптуру установили за зданием Государственного музея искусств Узбекистана.
В подмосковной Кубинке проходит международный военно-технический форум "Армия-2018" .
Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в РФ Бахром Ашрафханов, а также заместитель начальника управления Министерства юстиции Узбекистана Фируз Гулямов рассказали, как республика работает над привлечением иностранных инвестиций.
В Сети появилось видео, на кадрах которого две декоративные крысы погружены в чтение мини-версий женских модных журналов.
Сотрудники центрального парка Астаны поделились историями о том, как пернатые обитатели столичного пруда поразили людей своей любовью и преданностью.
Министерство финансов Кыргызстана назвало возможную причину срыва онлайн-аукциона на реализацию проекта "Безопасный город".
В Таджикистане 30 туристов, в том числе граждане России, не могут выехать со стоянки у горного пика Исмоила Сомони.
Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана проводит массовые проверки на месторождениях в регионах республики.
Карантин по бешенству объявлен под Гродно: ветеринары обнаружили болезнь у ежа, которого нашел местный житель и отнес поиграть внукам.
В Сочи рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 55-летней россиянки, пытавшейся проехать в Абхазию по паспорту дочери.
Голландский суд хочет депортировать несовершеннолетних армян на их историческую родину - Овик и Лили никогда не были в Армении.
Почему составление списков "ущерба" от советской власти имеет в Латвии давнюю традицию – читайте в материале Sputnik.
Литовцы научат Китай соблюдать права человека в Тибете – делегация парламентариев балтийской республики отправляется в КНР.
Президент Молдовы Игорь Додон поздравил граждан страны с 74-й годовщиной освобождения республики от фашистских захватчиков.
Почему в своей речи в честь Дня восстановления независимости республики президент Керсти Кальюлайд признала, что развитие Эстонии идет не совсем так, как хотелось бы?
Югоосетинские политики прокомментировали усилия Грузии по вступлению в НАТО и перспективы признания независимости Южной Осетии.
Сотрудники центрального парка Астаны поделились историями о том, как пернатые обитатели столичного пруда поразили людей своей любовью и преданностью.
Министерство финансов Кыргызстана назвало возможную причину срыва онлайн-аукциона на реализацию проекта "Безопасный город".
В Таджикистане 30 туристов, в том числе граждане России, не могут выехать со стоянки у горного пика Исмоила Сомони.