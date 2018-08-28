Детский сад за колючей проволокой: как в Омске борются с вандалами

Необычная площадка для малышей в Омске вызвала бурную дискуссию в интернете.

Руководство частного детского сада решило пойти на крайние меры и протянуть вдоль забора колючую проволоку, чтобы обезопасить площадку от вандалов.

По словам директора детского сада, подростки из общежития, расположенного недалеко от детского учреждения, регулярно перелезали через забор и распивали на территории садика спиртные напитки, курили, похищали игрушки.

В связи с этим было принято решение пустить по периметру колючую проволоку. Надо сказать, что данная мера помогла – набеги незваных гостей прекратились. Однако мнения горожан на этот счет разделились.