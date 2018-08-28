16:36 28 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Видео

Детский сад за колючей проволокой: как в Омске борются с вандалами

Получить короткую ссылку
4610

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Ruptly .

Необычная площадка для малышей в Омске вызвала бурную дискуссию в интернете.

Руководство частного детского сада решило пойти на крайние меры и протянуть вдоль забора колючую проволоку, чтобы обезопасить площадку от вандалов.

По словам директора детского сада, подростки из общежития, расположенного недалеко от детского учреждения, регулярно перелезали через забор и распивали на территории садика спиртные напитки, курили, похищали игрушки.

В связи с этим было принято решение пустить по периметру колючую проволоку. Надо сказать, что данная мера помогла – набеги незваных гостей прекратились. Однако мнения горожан на этот счет разделились.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото силуэта женщины на фоне окна
    Пора спать!

    Воспитательница из скандального видео, где она душит ребенка одеялом, рассказала следователям, что пыталась уложить девочку спать.

  • Работники скотобойного цеха. Архивное фото
    Непростое дело

    Что пугает иностранных инвесторов в Кыргызстане, рассказал директор Международной ассоциации экономических операторов Геннадий Карабанов.

  • Афганские талибы, архивное фото
    Они пришли

    Теснимые НАТО и конкурирующие с ИГИЛ афганские талибы пытаются начать преступную экспансию в Таджикистан с приграничных территорий.

  • Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян в парламенте (5 июня 2018). Еревaн
    Это клевета!

    Сват экс-президента Армении Сержа Саргсяна и бывший глава медцентра "Григор Лусаворич" Ара Минасян подал в суд на министра здравоохранения.

  • Парад латышских легионеров в честь дня основания Латвийской республики Рига 18 ноября 1943 года
    Эхо войны

    В Новгородской области поисковики обнаружили останки 171 латышского легионера СС. После экспертизы их перезахоронят в Латвии.

  • Город Клайпеда в Литве
    Не наши герои

    Депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов заявил, что сейчас руководство Литвы считает массовое убийство безоружных людей героизмом и "борьбой за свободу".

  • Стопка книг на столе
    Темная история

    Почему в Молдове уже не первый год учителя, родители и школьники жалуются на качество учебников? Особенно достается книгам по истории.

  • Хиллари Клинтон
    "Нам было весело"

    Бывший Госсекретарь США Хиллари Клинтон призналась, что во время визита в Эстонию устроила соревнование с сенатором Джоном Маккейном, кто больше выпьет водки.

  • Переднеазиатский леопард (кавказский барс)
    Возвращение барса

    Кавказский барс по кличке Эльбрус, которого вместе с самкой Волной выпустили в июле в Дигорском ущелье Северной Осетии, попал на камеру тепловизора.

  • Архивное фото силуэта женщины на фоне окна
    Пора спать!

    Воспитательница из скандального видео, где она душит ребенка одеялом, рассказала следователям, что пыталась уложить девочку спать.

  • Работники скотобойного цеха. Архивное фото
    Непростое дело

    Что пугает иностранных инвесторов в Кыргызстане, рассказал директор Международной ассоциации экономических операторов Геннадий Карабанов.

  • Афганские талибы, архивное фото
    Они пришли

    Теснимые НАТО и конкурирующие с ИГИЛ афганские талибы пытаются начать преступную экспансию в Таджикистан с приграничных территорий.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Антитеррористические учения вооруженных сил стран-членов ШОС Мирная миссия - 2018
"Мирная миссия - 2018": как прошли совместные учения военных стран ШОС
СПУТНИК_Отдых президента: грибы, ягоды и прогулки по горам в Туве
Ближе к природе: как провел выходные президент Владимир Путин
Орден Эл-юрт хурмати
Знак почета: ордену "Эл-юрт Хурмати" - 20 лет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054