Сила духа: девушка с ожогами тела успешно работает моделью

В Комсомольске-на-Амуре девушка работает с 50-процентными ожогами тела, она снимается в социальной рекламе, чтобы привлечь внимание общественности к людям с необычной внешностью.
Также Светлана Алексеева занимается помощью подросткам, которые попали в сложные жизненные ситуации.
В четыре года девочка случайно подожгла на себе платье, когда решила зажечь свечу. Она происходит из неблагополучной семьи, и пьющей мамы рядом не было, та отправилась в магазин. Это привело к трагедии.
Ребенок два месяца пребывал в коме, затем будущая знаменитость перенесла больше 20 операций.