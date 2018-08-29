Сила духа: девушка с ожогами тела успешно работает моделью

Фото Светланы Алексеевой потрясло российское интернет-сообщество. Она снимается в социальной рекламе, чтобы привлечь внимание к людям с необычной внешностью.

В Комсомольске-на-Амуре девушка работает с 50-процентными ожогами тела, она снимается в социальной рекламе, чтобы привлечь внимание общественности к людям с необычной внешностью.

Также Светлана Алексеева занимается помощью подросткам, которые попали в сложные жизненные ситуации.

В четыре года девочка случайно подожгла на себе платье, когда решила зажечь свечу. Она происходит из неблагополучной семьи, и пьющей мамы рядом не было, та отправилась в магазин. Это привело к трагедии.

Ребенок два месяца пребывал в коме, затем будущая знаменитость перенесла больше 20 операций.