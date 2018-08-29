Ловкость ног: уличный футболист удивил финтами

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Хлопок по науке: Мирзиёев посетил фермерское хозяйство Глава республики обсудил с фермерами вопросы посадки хлопчатника двойными рядами с интервалом в 60 сантиметров и качественное выполнение агротехнических мероприятий, переработку хлопка. 240

Стипендиаты Фонда Каримова рассказали об учебе за рубежом Обладатели грантов обучаются в Университете прикладных наук Анхальта (Германия), Рурском университете в Бохуме (Германия), Фрайбургском университете, Университете Дуйсбург-Эссен (Германия), Московской архитектурной школе и Политехническом университете в Турине (Италия) и других. 9