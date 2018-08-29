Ловкость ног: уличный футболист удивил финтами

Финты, которые вытворяет парень на видео, смогли бы повторить немногие профессиональные футболисты.
Смотрите ролик с удивительными трюками.
Мастерство исполнения трюков с футбольным мячом при помощи разных частей тела называют фристайлом.
Финты, которые вытворяет парень на видео, смогли бы повторить немногие профессиональные футболисты.
Смотрите ролик с удивительными трюками.
Фото Светланы Алексеевой потрясло российское интернет-сообщество. Она снимается в социальной рекламе, чтобы привлечь внимание к людям с необычной внешностью.
Он дотрагивается до зубов опасных рептилий, но не получает никаких травм.
Вместе с министром обороны и главой ФСБ российский лидер прогулялся по горам и собрал грибы.
Необычная площадка для малышей в Омске вызвала бурную дискуссию в интернете.
Глава республики обсудил с фермерами вопросы посадки хлопчатника двойными рядами с интервалом в 60 сантиметров и качественное выполнение агротехнических мероприятий, переработку хлопка.
Обладатели грантов обучаются в Университете прикладных наук Анхальта (Германия), Рурском университете в Бохуме (Германия), Фрайбургском университете, Университете Дуйсбург-Эссен (Германия), Московской архитектурной школе и Политехническом университете в Турине (Италия) и других.
В Екатеринбург уже выехал руководитель Генконсульства по Уральскому федеральному округу, заявил Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Росии Бахром Ашрафханов в интервью Sputnik.
Ночью по центру казахстанского Шахтинска проскакали около десятка наездников. Странную картину сняли камеры наружного наблюдения.
Международное информагентство и радио Sputnik представило проморолик о Всемирных играх кочевников, природе Кыргызстана, культуре и традициях его народа.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, для чего нужен гуманитарный проект в сфере образования между Россией и Таджикистаном.
На севере Азербайджана предотвращен теракт: экстремиста ликвидировали в результате спецоперации Службы госбезопасности.
Белорусские депутаты засыпали представителя ГАИ жалобами и вопросами, как повлиять на шумных мотоциклистов.
В трехдневных учениях на полигоне "Цабал" в Абхазии приняли участие около трехсот военнослужащих российской базы, было задействовано более 40 единиц техники.
Министр образования Армении устроил "экзамен" по английскому языку директору одной из школ в Ереване.
Участника молодежного чемпионата Европы по шахматам в Риге выгнали за использование мобильного телефона.
Бывший министр энергетики Арвидас Секмокас заявил, что Литва неизбежно будет покупать электричество с БелАЭС.
МИД Румынии вызвал главу молдавской дипмиссии, чтобы он объяснил инцидент с группой унионистов на границе.
Эстонские военные примут участие в организованных американцами многонациональных учениях "Проворный дух 2018" в Грузии.
Подача электроэнергии в Южную Осетию будет прекращена в течение дня в четверг из-за работ на североосетинском участке ЛЭП.
Ночью по центру казахстанского Шахтинска проскакали около десятка наездников. Странную картину сняли камеры наружного наблюдения.
Международное информагентство и радио Sputnik представило проморолик о Всемирных играх кочевников, природе Кыргызстана, культуре и традициях его народа.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, для чего нужен гуманитарный проект в сфере образования между Россией и Таджикистаном.