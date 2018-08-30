Шашлыки на капоте: смекалка и находчивость

Проезжающие автолюбители останавливались возле машины с открытым капотом, откуда валил дым, чтобы оказать помощь.
Однако она не потребовалась - предприимчивый водитель жарил сардельки и куриные ребрышки с помощью двигателя.
Водитель остановился возле дороги с дымящимся капотом, смотрите на видео, что на самом деле послужило причиной остановки.
Проезжающие автолюбители останавливались возле машины с открытым капотом, откуда валил дым, чтобы оказать помощь.
Однако она не потребовалась - предприимчивый водитель жарил сардельки и куриные ребрышки с помощью двигателя.
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В Кыргызстане с внедорожника недавно избранного мэра Бишкека сняли тонировку, водителя оштрафовали.
Российские следователи начали проверку по факту драки на борту авиалайнера, направлявшегося из Москвы в Душанбе.