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На коне: кавалеристы из эскорта Президентского полка поразили зрителей

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Представители кавалерийского почетного эскорта Президентского полка России продемонстрировали свое мастерство на фестивале "Спасская башня" в Москве.

Фестиваль проходит с 24 августа по 2 сентября. На него приехали коллективы из 11 стран, общее число участников составит более 1500 артистов.

Выступление российских кавалеристов смотрите на видео Sputnik.




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