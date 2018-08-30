На коне: кавалеристы из эскорта Президентского полка поразили зрителей

Фестиваль проходит с 24 августа по 2 сентября. На него приехали коллективы из 11 стран, общее число участников составит более 1500 артистов.
Выступление российских кавалеристов смотрите на видео Sputnik.
Представители кавалерийского почетного эскорта Президентского полка России продемонстрировали свое мастерство на фестивале "Спасская башня" в Москве.
Фестиваль проходит с 24 августа по 2 сентября. На него приехали коллективы из 11 стран, общее число участников составит более 1500 артистов.
Выступление российских кавалеристов смотрите на видео Sputnik.
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Ночью по центру казахстанского Шахтинска проскакали около десятка наездников. Странную картину сняли камеры наружного наблюдения.
Международное информагентство и радио Sputnik представило проморолик о Всемирных играх кочевников, природе Кыргызстана, культуре и традициях его народа.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, для чего нужен гуманитарный проект в сфере образования между Россией и Таджикистаном.