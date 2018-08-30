В Сети опубликовано видео, где сотрудница детсада в Казахстане душит ребенка

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. В интернете опубликовано видео, где в частном детском саду казахстанского Темиртау воспитательница душит одеялом плачущего ребенка.
На кадрах видно, как сотрудница детсада, накрыв голову воспитанника одеялом, села на ребенка и пытается его душить. Малыш громко плачет и пытается вырваться.
Как пишет Sputnik Казахстан, сотрудники полиции уже установили главное действующее лицо видеозаписи. Родители несовершеннолетней написали заявление на воспитательницу. Начато расследование по уголовной статье 140 "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
Напомним, в мае прокуратура Узбекистана возбудила уголовные дела в отношении учительниц, унижавших детей. Педагоги рисовали двойки на лбах первоклашек.