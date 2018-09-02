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Такого Узбекистан еще не видел: праздничный салют в День Независимости

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Узбекистане продолжаются праздничные мероприятия в честь Дня Независимости республики. В этом году салют получился особенно эффектным. Кроме того, увидеть его можно было сразу в 15 парках города, правда, в 14 из них только на экранах.

Несмотря на то, что этот год не юбилейный для молодой республики, праздничный фейерверк был поистине грандиозным. Еще в мае после празднования Дня памяти и почестей столичные власти пообещали, что в следующий раз продумают организацию салюта, чтобы его было видно из разных точек столицы, да и само пиротехническое шоу стало более интересным и эффектным.

Праздничные залпы загрохотали в 21:00 над площадью Дружбы народов, а прямую трансляцию фейерверка можно было наблюдать в 15 парках города, а также на официальной странице президента страны в социальных сетях.

Фото: Шахноза Турабекова
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Но, конечно, большинство горожан предпочли увидеть салют живьем, поэтому площадь была заполнено ликующей толпой почти до отказа. И посмотреть было на что. Пуски осуществлялись сразу с нескольких точек, создавая эффектную картинку над вечерним городом. Озаренное тысячами огней небо дополняли брызги фонтанов, напоминающие залпы водяного салюта.

В этом году узбекситанцы на День Независимости будут отдыхать сразу пять дней. Торжества начались накануне с торжественных мероприятий и праздничного концерта во дворце "Туркестон". До 5 сентября в столице будут проходить праздничные мероприятия в городских парках, аналогичная развлекательная программа представлена и в других городах страны.

Кадры с самого яркого момента национальных торжеств смотрите в нашем видео.

Теги:
салют, праздник, Узбекистан



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