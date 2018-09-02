Такого Узбекистан еще не видел: праздничный салют в День Независимости

Несмотря на то, что этот год не юбилейный для молодой республики, праздничный фейерверк был поистине грандиозным. Еще в мае после празднования Дня памяти и почестей столичные власти пообещали, что в следующий раз продумают организацию салюта, чтобы его было видно из разных точек столицы, да и само пиротехническое шоу стало более интересным и эффектным.
Праздничные залпы загрохотали в 21:00 над площадью Дружбы народов, а прямую трансляцию фейерверка можно было наблюдать в 15 парках города, а также на официальной странице президента страны в социальных сетях.
В этом году узбекситанцы на День Независимости будут отдыхать сразу пять дней. Торжества начались накануне с торжественных мероприятий и праздничного концерта во дворце "Туркестон". До 5 сентября в столице будут проходить праздничные мероприятия в городских парках, аналогичная развлекательная программа представлена и в других городах страны.
Кадры с самого яркого момента национальных торжеств смотрите в нашем видео.