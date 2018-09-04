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Лузгая семечки с ребенком на коленях: что автоледи устроила в Ташкенте

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Facebook / Тимур Руз

Пользователи Facebook обсуждают видеоролик, на кадрах которого автоледи ругается с водителем соседнего авто за замечание, что она посадила ребенка к себе на колени и плюется очистками семечек в окно.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. В соцсетях набирает обороты видео, снятое в Ташкенте.

Молодая девушка за рулем с ребенком на коленях на полном ходу грызет семечки, выбрасывая очистки в окно. На вопрос водителя соседнего автомобиля, зачем она посадила малыша за руль, автоледи показала неприличный жест средним пальцем.

В комментариях пользователи недоумевали, куда смотрят инспекторы, а также предполагали, что из-за такого поведения и случаются аварии. 

"Странно, что ГУВД до сих пор молчит", - написал один из участников обсуждения в Facebook. Видео набрало 123 тысячи просмотров.

Ранее, выступая на брифинге в Ташкенте, глава столичного ГУВД Рустам Джураев, отчечая на вопрос журналистов о критике в адрес правоохранительных органов, отметил, что инспекторы не в состоянии отследить все нарушения в городе, поэтому он призвал с пониманием относиться к работе ГАИ и сообщать о нарушениях или проблемах по телефону, а не просто писать критику в социальных сетях, ругая власти за бездействие.




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