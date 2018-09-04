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Верблюжонка-потеряшку в степи вернули в стадо с помощью дрона

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© Youtube / Vyatich100

Путешественник увидел с дрона, куда движется стадо верблюдов, а затем указал потерявшемуся верблюжонку, где находятся его сородичи.

В Сети появилось трогательное видео, на кадрах которого пользователь пытается помочь отбившемуся от стада верблюжонку.
Автор видео, снимая в Мангистауской области башню Шпака в степи, издалека услышал жалобный, зовущий рык маленького верблюда. 

Хуахине, Французская Полинезия
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"Подлетев" к нему на дроне, я понял, что это заблудившийся верблюжонок отбился от стада и потерялся. Поднявшись высоко, я увидел, что его стадо спускалось по другую сторону большой горы, а верблюжонок бежал в противоположном направлении и не мог видеть, куда пропали его сородичи", — рассказал очевидец этой истории.

Он отметил, что, летая на дроне вокруг испуганного малыша, смог развернуть его и направить в сторону стада, куда верблюжонок радостно и помчался, завидев своих.




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