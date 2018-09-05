С улыбками и танцами: как ученики школы №53 встретили День знаний

По словам директора Ферузы Худоёровой, благодаря политике президента Шавката Мирзиёева в последнее время произошло много положительных изменений.

В школе №53 в Ташкенте 5 сентября прошла торжественная линейка в честь начала учебного года.

"В этом году у нас сразу два праздника - День знаний и день открытия нашей школы. Благодаря политике президента Шавката Мирзиёева, в последнее время в системе образования многое изменилось к лучшему", - сказала директор Феруза Худоёрова.

С утра во дворе учебного заведения прошла торжественная линейка. Все собравшиеся поздравляли первоклассников, а те, в свою очередь, станцевали зажигательный танец и почитали стихи.

Самые яркие кадры праздника смотрите в нашем видео.