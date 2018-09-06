Уступили, но запомнились: как французы и американцы играли в кок-бору

Трибуны и даже соперники активно поддерживали иностранцев. Но более опытные узбекские игроки уверенно победили соперников из Европы.

В четвертый день Всемирных игр кочевников на ипподром вышли сборные Франции и США по кок-бору, сообщает Sputnik Кыргызстан. Французы играли в кок-бору впервые, а американцы выступили на соревнованиях во второй раз. Зрители отметили, что, несмотря на отсутствие опыта, иностранцы сражались достойно.

Сборная Узбекистана разгромила команду Франции со счетом 19:6. Французы играли в кок-бору впервые, зато они имеют большой опыт игры в хорсбол — на ВИК приехала сборная по этому виду спорта.

Американцы играли против казахстанцев, матч завершился со счетом 20:8.

Финальные игры по кок-бору пройдут 7 сентября.