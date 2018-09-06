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"Может, напишу об отравлении книгу": пресс-конференция Виктории Скрипаль

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© Ruptly .

Прокуратура Великобритании выдвинула обвинения в адрес двух россиян, которые подозреваются в отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как продвигается расследование, будет обсуждаться на заседании Совбеза ООН.

На пресс-конференции в пресс-центре Национальной службы новостей в Москве племянница Сергея Скрипаля Виктория прокомментировала информацию британских полицейских о деле по отравлению ее дяди.

В пресс-конференции также участвовали: член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин и профессор кафедры госуправления и национальной безопасности дипакадемии МИД Иван Сурма.




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