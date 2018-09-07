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Горячие танцы: как зажигает андижанский ансамбль

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Андижанский ансамбль "Мерос" на форуме искусства макома приглашал всех желающих станцевать под национальные мелодии.

На международном форуме искусства макома, который проходит в эти дни в Шахрисабзе, каждый регион Узбекистана подговорил свой павильон.

Здесь демонстрируется туристический потенциал области, а также региональные обряды и обычаи, танцы, песни. Кроме того, в павильоне каждого региона ремесленники продают свои изделия.

Большое внимание привлёк к себе Андижанский павильон. Ансамбль "Мерос" приглашал всех гостей на танцы. Смотрите на видео Sputnik Узбекистан, как иностранные гости с удовольствием танцуют под национальные узбекские мелодии.




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