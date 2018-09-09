Смысл жизни — просто расти в любви: 190 лет со дня рождения Льва Толстого

Великий писатель Лев Николаевич Толстой родился 9 сентября ровно 190 лет назад.

Это гениальный писатель, классик не только отечественной, но и всей мировой литературы и философии.

Граф Толстой - участник обороны Севастополя. Просветитель, публицист, религиозный мыслитель. Член-корреспондент Императорской Академии наук, почётный академик по разряду изящной словесности. Был номинирован на Нобелевскую премию по литературе (1902, 1903, 1904, 1905). Впоследствии отказался от дальнейшей номинации.

Творчество Льва Толстого ознаменовало новый этап в русском и мировом реализме, выступив мостом между классическим романом XIX века и литературой XX века.

Произведения Льва Толстого многократно экранизировались и инсценировались в России и за рубежом; его пьесы ставились на сценах всего мира. Лев Толстой был самым издаваемым в СССР писателем за 1918—1986 годы.

Наиболее известны такие произведения Толстого, как романы «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение», трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность», повести «Казаки», «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», «Отец Сергий», «Хаджи-Мурат», цикл очерков «Севастопольские рассказы», драмы «Живой труп», «Плоды просвещения».