Узбекистанцы о Толстом: без него немыслимы ни литература, ни педагогика

Девятого сентября исполнилось 190 лет со дня рождения русского писателя и выдающего мыслителя Льва Николаевича Толстого. Его произведения вошли в золотой фонд мировой литературы и до сих пор понятны и актуальны для многих народов мира. Что ценят в классике узбекистанцы, узнал корреспондент Sputnik.

Личность Льва Николаевича Толстого еще при жизни писателя оценивалась неоднозначно. Великий литератор - автор романов "Война и мир", "Анна Каренина", создатель "Севастопольских рассказов", - он еще был и великим философом и мыслителем, оставившим после себя целое мировоззренческое течение.

Однако, несмотря на его отношение к церкви и власти, особенно в последние годы его жизни, имя Толстого в литературе незыблемо, а его произведения актуальны и спустя полтора века.

Узбекистанцы, в основном люди среднего и старшего возраста, безусловно, прекрасно знакомы с его творчеством. Практически все читали его эпопею о войне 1812 года, правда, воспоминания о тех далеких временах у всех разные.

"Я ценю его как классика, но любимых произведений Толстого у меня нет. Я пытался осилить в свое время "Войну и мир", но так и не смог. Помню, было там одно предложение на полторы страницы - после этого я сдался. Очень сложный язык", — вспоминает один из респондентов. Его супруга добавляет, что зачитывалась в детстве рассказами Толстого, а в школе - его большими романами. Но язык действительно сложный.

"Но ведь он и правда был гений", — констатирует она.

А вот другая участница опроса, напротив, с удовольствием и не раз читала один из главных романов Льва Николаевича, называя его самым любимым произведением этого автора.

По мнению еще одной жительницы Ташкента, произведения Толстого актуальны даже спустя несколько веков.

"Проблемы, поднятые классиком в его произведениях, никуда не ушли, они и сегодня актуальны. Читая его романы или рассказы, мы учимся бороться со злом в нашей повседневной жизни", — уверена одна из участниц опроса.

Впрочем, люди постарше ценят Толстого не только за его литературное наследие, но и за гуманизм и философию любви и милосердия.

"Без Толстого и его произведений, в том числе "Новой азбуки", невозможно представить себе ни литературу, ни педагогику. А главное — в его книгах была вера в человека и в его любовь. Если уж на то пошло, то литература — это учебник жизни, а книги Толстого помогают нам ее лучше понять", — отмечает участница опроса.

При этом она обратила особое внимание на честность и правдивость автора, который в своих произведениях всегда указывал источник той или иной мысли, неоднократно цитируя Писание, восточных мудрецов, богословов или писателей, в том числе Алишера Навои.

Кстати, в Ташкенте до сих пор есть улица Льва Толстого. Расположена она в в Мирзо-Улугбекском районе столицы, между проспектом Независимости и улицей Кары-Ниязи. На улице, названной в честь классика Золотого века русской литературы, находится музей Сергея Есенина - другого гения, но уже Серебряного века.