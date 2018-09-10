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Узбекистанцы о Толстом: без него немыслимы ни литература, ни педагогика

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Девятого сентября исполнилось 190 лет со дня рождения русского писателя и выдающего мыслителя Льва Николаевича Толстого. Его произведения вошли в золотой фонд мировой литературы и до сих пор понятны и актуальны для многих народов мира. Что ценят в классике узбекистанцы, узнал корреспондент Sputnik.

Личность Льва Николаевича Толстого еще при жизни писателя оценивалась неоднозначно. Великий литератор - автор романов "Война и мир", "Анна Каренина", создатель "Севастопольских рассказов", - он еще был и великим философом и мыслителем, оставившим после себя целое мировоззренческое течение.

Однако, несмотря на его отношение к церкви и власти, особенно в последние годы его жизни, имя Толстого в литературе незыблемо, а его произведения актуальны и спустя полтора века.

Узбекистанцы, в основном люди среднего и старшего возраста, безусловно, прекрасно знакомы с его творчеством. Практически все читали его эпопею о войне 1812 года, правда, воспоминания о тех далеких временах у всех разные.

"Я ценю его как классика, но любимых произведений Толстого у меня нет. Я пытался осилить в свое время "Войну и мир", но так и не смог. Помню, было там одно предложение на полторы страницы - после этого я сдался. Очень сложный язык", — вспоминает один из респондентов. Его супруга добавляет, что зачитывалась в детстве рассказами Толстого, а в школе - его большими романами. Но язык действительно сложный.

"Но ведь он и правда был гений", — констатирует она.

А вот другая участница опроса, напротив, с удовольствием и не раз читала один из главных романов Льва Николаевича, называя его самым любимым произведением этого автора.

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По мнению еще одной жительницы Ташкента, произведения Толстого актуальны даже спустя несколько веков.

"Проблемы, поднятые классиком в его произведениях, никуда не ушли, они и сегодня актуальны. Читая его романы или рассказы, мы учимся бороться со злом в нашей повседневной жизни", — уверена одна из участниц опроса.

Впрочем, люди постарше ценят Толстого не только за его литературное наследие, но и за гуманизм и философию любви и милосердия.

"Без Толстого и его произведений, в том числе "Новой азбуки", невозможно представить себе ни литературу, ни педагогику. А главное — в его книгах была вера в человека и в его любовь. Если уж на то пошло, то литература — это учебник жизни, а книги Толстого помогают нам ее лучше понять", — отмечает участница опроса.

При этом она обратила особое внимание на честность и правдивость автора, который в своих произведениях всегда указывал источник той или иной мысли, неоднократно цитируя Писание, восточных мудрецов, богословов или писателей, в том числе Алишера Навои.

Кстати, в Ташкенте до сих пор есть улица Льва Толстого. Расположена она в в Мирзо-Улугбекском районе столицы, между проспектом Независимости и улицей Кары-Ниязи. На улице, названной в честь классика Золотого века русской литературы, находится музей Сергея Есенина - другого гения, но уже Серебряного века.




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