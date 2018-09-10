Вибрирующий гаджет вместо валерьянки: что порадовало кота

На видео пушистый питомец сам лезет к работающей зубной щетке и чешется об не мордочкой.
Забавное видео распространилось по Сети, где рыжий кот "тащится" от массажа зубной электрической щеткой.
На видео пушистый питомец сам лезет к работающей зубной щетке и чешется об не мордочкой.
Девятого сентября исполнилось 190 лет со дня рождения русского писателя и выдающего мыслителя Льва Николаевича Толстого. Его произведения вошли в золотой фонд мировой литературы и до сих пор понятны и актуальны для многих народов мира. Что ценят в классике узбекистанцы, узнал корреспондент Sputnik.
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Сестра подозреваемого в автонаезде на кыргызстанцев на Новочеркасском бульваре в Москве рассказала, из-за чего произошел конфликт.
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