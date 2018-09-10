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Вибрирующий гаджет вместо валерьянки: что порадовало кота

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Associated Press

Забавное видео распространилось по Сети, где рыжий кот "тащится" от массажа зубной электрической щеткой.

На видео пушистый питомец сам лезет к работающей зубной щетке и чешется об не мордочкой.




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