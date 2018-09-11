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От танков до беспилотников: масштабные учения стартовали на Дальнем Востоке

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Министерство обороны РФ

"Восток-2018" называют наиболее крупным мероприятием такого типа за последнее время.

На Дальнем Востоке в середине сентября стартовали масштабные военные учения "Восток-2018".

Участники отработают вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности России.

Маневры пройдут в два этапа. В ходе первого будет завершено развертывание группировки войск (сил) на Дальнем Востоке, наращивание группировок сил ВМФ.

Всего к маневрам привлечено около 300 тысяч российских военнослужащих, более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, около 80 кораблей и судов обеспечения.

Теги:
Военные учения



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