Кафе для бульдожки, или Какие угощения предлагали в Лондоне собакам

В кафе было подготовлено целое меню угощений, а также площадки для фотосетов и игр.
Вход в заведение был платным. Размер оплаты зависел от того, пришли посетители с бульдогом или без.
В Лондоне на один день открыли кафе для собак. Главными гостями заведения стали французские бульдоги.
В кафе было подготовлено целое меню угощений, а также площадки для фотосетов и игр.
Вход в заведение был платным. Размер оплаты зависел от того, пришли посетители с бульдогом или без.
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