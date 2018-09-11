Кафе для бульдожки, или Какие угощения предлагали в Лондоне собакам

В Лондоне на один день открыли кафе для собак. Главными гостями заведения стали французские бульдоги.

В кафе было подготовлено целое меню угощений, а также площадки для фотосетов и игр.

Вход в заведение был платным. Размер оплаты зависел от того, пришли посетители с бульдогом или без.