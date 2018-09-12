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Путин заявил, что нашел подозреваемых по делу Скрипалей

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Владимир Путин заявил, что властям известны личности подозреваемых по делу Скрипалей.

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума рассказал о подозреваемых в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Он призвал "подозреваемых" в отравлении Скрипалей выступить в СМИ‍.

Ситуация в британском городе Эймсбери
© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Лондон сообщил имена подозреваемых в отравлении Скрипалей
"Мы знаем, кто они такие, мы их нашли", — сказал российский лидер в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он также добавил, что речь идет о гражданских лицах, и выразил надежду, что "они сами появятся, сами все расскажут", пишет РИА Новости.

"Я хочу к ним обратиться, пускай они придут куда-нибудь в средства массовой информации. Ничего там особенно криминального нет, уверяю вас", — сказал Путин.




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