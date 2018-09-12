Первая курочка: ташкентцы стояли несколько часов в очереди за фастфудом

Первым посетителям открывшегося в Ташкенте ресторана быстрого питания пришлось набраться терпения — желающих оказалось немало. Что происходило у входа в KFC, смотрите в нашем видео.

В столице Узбекистана12 сентября открылась первая сеть фастфуда – KFC. Событие вызвало живой интерес у местной публики, которая пришла к еще закрытым дверям заведения скорее не от голода, а от любопытства. Масштаб события оценил и корреспондент Sputnik Узбекистан.

У здания ресторана расположенного недалеко от метро "Буюк ипак йули" (бывшая имени Максима Горького) еще за несколько часов до открытия собралась внушительная толпа людей, преимущественно молодежь. Многие местные СМИ анонсировали открытие ресторана, но сама компания не спешила с официальными релизами. Однако двери для первых посетителей все-таки сегодня открылись.

Из-за большого потока желающих и просто любопытствующих внутрь запускали группами по 15-20 человек. Среди посетителей можно было встретить в основном молодых людей в возрасте 16-25 лет, люди постарше тоже стояли в очереди, но их оказалось совсем немного, да и те, что называется, проходили мимо и остались посмотреть что это такое.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Цыпленок жареный: Узбекистан дождался первого фастфуда

Первые клиенты, для которых меню из курицы оказалось в диковинку после традиционной, хоть и богатой, узбекской кухни, заметили на выходе, что цены вполне доступные, а кто-то даже стал сравнивать с аналогичными сетями за рубежом.

Некоторых из пришедших к красно-белому павильончику разочаровало отсутствие приятных бонусов в честь дня открытия - никаких бесплатных порций или иных бонусов, кроме воздушных шариков не прилагалось.

Несмотря на довольно серьезный ажиотаж - многие стояли в очереди по несколько часов, чтобы отведать заморской кухни, рекорда московского McDonald’s, к которому почти 30 лет назад выстраивались километровые вереницы людей, повторить не удалось.

Кстати, эта сеть, как и несколько других, также намерены в будущем выйти на узбекский рынок, но сроки пока не уточняются. Перспективы расширения конкуренции в сфере быстрого питания обсуждались, в частности, в ходе визита президента Узбекистана в США.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Бургер против плова: нужен ли узбекистанцам западный фастфуд

На сегодняшний день в России и странах СНГ работает свыше 750 ресторанов KFC. Несмотря на всемирную популярность фастфуда, большая часть узбекистанцев скептически относится к такой пище. Особенно национальную кухню отстаивают представители старшего поколения. По мнению одного из опрошенных корреспондентом Sputnik Узбекистан, узбекские блюда – самые вкусные в мире. Также местные жители отмечают, что национальные кушанья намного полезней западного фастфуда. Впрочем, молодежь выступает за разнообразие и здоровую конкуренцию.