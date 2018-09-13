Как в Ташкенте встречали Лукашенко

Александра Лукашенко торжественно встретили военные в парадной форме. По трапу самолета он спустился к зеленой дорожке, где его ждали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

Затем президентский кортеж в сопровождении мотоциклистов направился к Монументу независимости и гуманизма на площади Мустакиллик. К подножию скульптуры Счастливой матери глава Беларуси возложил цветы.

Также Лукашенко почтил память первого президента Узбекистана Ислама Каримова, посетив его памятник.

Белорусский лидер пробудет в Ташкенте до 14 сентября. Лукашенко и Мирзиёев намерены провести переговоры в узком и расширенном составе, в основном они сосредоточат внимание на вопросах торговли и экономического сотрудничества.