Петров и Боширов: действия британских властей сломали нам жизнь

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян побеседовала с россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон подозревает в причастности к делу Скрипалей.

По словам главреда, редакция RT искала Петрова и Боширова так же, как и остальные профессиональные редакции – по соцсетям, источникам. В итоге Петров и Боширов позвонили ей на мобильный телефон сами. Интервью было записано у нее в кабинете и вышло в эфире RT.

© Sputnik / Владимир Трефилов Симоньян: причастные к делу Скрипалей ответили на все вопросы

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Кроме того, британская полиция сообщила 4 июля о "серьезном инциденте" в Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в больнице Солсбери и была кремирована 30 июля. Второй пострадавший, 45-летний Чарли Роули, 20 июля был выписан из больницы в Солсбери.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ - Александру Петрову и Руслану Боширову - обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые - сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ знают личности "подозреваемых" по делу Скрипалей, о которых заявил Лондон.

Интервью Маргариты Симоньян с Петровым и Бошировым смотрите на Sputnik Узбекистан.