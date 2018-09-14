01:31 14 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
Видео

"Диктатура в хорошем смысле": как Лукашенко и Мирзиёев шутили о серьезном

Получить короткую ссылку
Тема:
Визит президента Беларуси в Узбекистан (19)
30820

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Президенты Узбекистана и Беларуси подвели итоги двусторонних переговоров в Ташкенте, отметив, небывалое количество конкретных подписанных соглашений и огромные перспективы, открывающиеся перед странами.

В своем выступлении президент Узбекистана назвал минувшие переговоры откровенными и продуктивным, а подписанные соглашения не "праздничным протоколом", а реальными контрактами.

"Мы сегодня открываемся миру, поэтому выход Беларуси на Узбекистан — это выход на стомиллионный рынок Центральной Азии и Афганистана, с которым мы активно сегодня взаимодействуем. Наши ресурсы и ваши технологии удешевят продукцию, а значит, будет и покупатель, серьезный покупатель", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Лукашенко о сотрудничестве с Узбекистаном: это не благотворительность
Говоря о гуманитарном взаимодействии, узбекский лидер вспомнил огромный вклад узбекского и белорусского народов в победу над фашизмом, а также упомянул белорусского поэта Якуба Колоса, который прибыл в Ташкент в эвакуацию. Глава Узбекистана подарил своему гостю первый экземпляр книги Якуба Колоса на узбекском языке.

В своем ответном слове Александр Лукашенко в своей непревзойденной манере дал понять, что Беларусь заинтересована в максимально широких контактах с узбекским бизнесом. Он дал поручение своим подчиненным, главам регионов и руководителям предприятий до конца года "найти работу в Узбекистане — предложить конкретные проекты".

"Вот Шавкат Миромонович сказал, что не любит меморандумы, а я их вообще ненавижу. Все эти намерения, пожелания — это не то. Нужен результат. Вот я слышу это слово и у вас, оно сейчас в ходу. Не зря половина правительства должностей лишилась за отсутствие результатов. Ну, у нас же с вами диктатура, в хорошем смысле, поэтому все чиновники знают, что если заслужил, то он свое получит", — шутя заметил Лукашенко под одобрительный смех и аплодисменты зала.

Он добавил, что сейчас инициатива должна исходить от узбекской стороны, а Беларусь окажет всю необходимую поддержку для развития в республике технологий и производств.

Военнослужащие ВС РУз во время учебный занятий
МО РФ
Узбекистан и Беларусь будут развивать военно-техническое сотрудничество
В завершении выступления Александр Лукашенко подарил своему узбекскому коллеге книгу под названием "Беларусь и мусульманский мир".

"Кто бы мог подумать, скажете вы. А между прочим, мусульмане 120% голосуют за меня", — снова пошутил белорусский президент, вручая фолиант.

"Вы просто не знали, что 20% это мы вам подкинули тогда", — тут же парировал Шавкат Мирзиёев.

В завершении брифинга узбекский лидер пожелал белорусскому народу процветания и благополучия.

Самые яркие моменты брифинга президентов двух стран смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.

Тема:
Визит президента Беларуси в Узбекистан (19)
Теги:
Сельхозтехника, Промышленность, предприятия, Торговля, Инвестиции, Узбекистан, Беларусь, Шавкат Мирзиёев, Александр Лукашенко



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Второй президент Республики Армения Роберт Кочарян
    Йога и чтение

    Бывший президент Армении Роберт Кочарян рассказал о днях, проведенных за решеткой, и пообещал до конца года опубликовать книгу.

  • Евро
    Дорогая передача

    Обсуждение повышения зарплат педагогам в программе латвийского радио вывело из себя слушателя, дозвонившегося в эфир.

  • Акция За мир и справедливость в Вильнюсе
    За мир и справедливость!

    Участники митинга у здания Сейма Литвы и президентского дворца потребовали отставки главы республики Дали Грибаускайте.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Новинки iPhone Xs и iPhone Xs Max получили диагональ экрана в 5,8 дюйма и 6,5 дюйма соответственно с разрешением 2,7 миллиона пикселей. Модель iPhone Xs будет стоить от 999 долларов, а iPhone Xs Max — не менее 1099 долларов.
Свежие "яблоки": в Калифорнии презентовали три новых модели iPhone
Диктатура в хорошем смысле: как Лукашенко и Мирзиёев шутили о серьезном
"Диктатура в хорошем смысле": как Лукашенко и Мирзиёев шутили о серьезном
Узбекско-белорусское сотрудничество
От картофеля до БелАЗа: узбекско-белорусское сотрудничество

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054