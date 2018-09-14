"Диктатура в хорошем смысле": как Лукашенко и Мирзиёев шутили о серьезном

Президенты Узбекистана и Беларуси подвели итоги двусторонних переговоров в Ташкенте, отметив, небывалое количество конкретных подписанных соглашений и огромные перспективы, открывающиеся перед странами.

В своем выступлении президент Узбекистана назвал минувшие переговоры откровенными и продуктивным, а подписанные соглашения не "праздничным протоколом", а реальными контрактами.

"Мы сегодня открываемся миру, поэтому выход Беларуси на Узбекистан — это выход на стомиллионный рынок Центральной Азии и Афганистана, с которым мы активно сегодня взаимодействуем. Наши ресурсы и ваши технологии удешевят продукцию, а значит, будет и покупатель, серьезный покупатель", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Лукашенко о сотрудничестве с Узбекистаном: это не благотворительность

Говоря о гуманитарном взаимодействии, узбекский лидер вспомнил огромный вклад узбекского и белорусского народов в победу над фашизмом, а также упомянул белорусского поэта Якуба Колоса, который прибыл в Ташкент в эвакуацию. Глава Узбекистана подарил своему гостю первый экземпляр книги Якуба Колоса на узбекском языке.

В своем ответном слове Александр Лукашенко в своей непревзойденной манере дал понять, что Беларусь заинтересована в максимально широких контактах с узбекским бизнесом. Он дал поручение своим подчиненным, главам регионов и руководителям предприятий до конца года "найти работу в Узбекистане — предложить конкретные проекты".

"Вот Шавкат Миромонович сказал, что не любит меморандумы, а я их вообще ненавижу. Все эти намерения, пожелания — это не то. Нужен результат. Вот я слышу это слово и у вас, оно сейчас в ходу. Не зря половина правительства должностей лишилась за отсутствие результатов. Ну, у нас же с вами диктатура, в хорошем смысле, поэтому все чиновники знают, что если заслужил, то он свое получит", — шутя заметил Лукашенко под одобрительный смех и аплодисменты зала.

Он добавил, что сейчас инициатива должна исходить от узбекской стороны, а Беларусь окажет всю необходимую поддержку для развития в республике технологий и производств.

МО РФ Узбекистан и Беларусь будут развивать военно-техническое сотрудничество

В завершении выступления Александр Лукашенко подарил своему узбекскому коллеге книгу под названием "Беларусь и мусульманский мир".

"Кто бы мог подумать, скажете вы. А между прочим, мусульмане 120% голосуют за меня", — снова пошутил белорусский президент, вручая фолиант.

"Вы просто не знали, что 20% это мы вам подкинули тогда", — тут же парировал Шавкат Мирзиёев.

В завершении брифинга узбекский лидер пожелал белорусскому народу процветания и благополучия.

Самые яркие моменты брифинга президентов двух стран смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.