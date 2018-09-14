Триллионы операций в секунду и две сим-карты: что умеют новые модели iPhone

Новинки iPhone Xs и iPhone Xs Max получили диагональ экрана в 5,8 дюйма и 6,5 дюйма соответственно с разрешением 2,7 миллиона пикселей. Модель iPhone Xs будет стоить от 999 долларов, а iPhone Xs Max — не менее 1099 долларов.

AP Photo / Marcio Jose Sanchez Apple презентовала новые модели iPhone

Смартфон iPhone Xr представляет собой упрощенную версию модели iPhone Xs. Гаджет отличается 6,1-дюймовым IPS-экраном и алюминиевым корпусом. Кроме того, в отличие от других новинок, у iPhone Xr будет лишь одна основная камера с разрешением 12 мегапикселей. За эту модель с 64 Гб покупателям придется отдать не менее 749 долларов.

В смартфон iPhone Xs включили электронную сим-карту. Как сообщил старший вице-президент компании по маркетингу Фил Шиллер, нововведение даст возможность использовать функцию двух сим-карт Dual-SIM и переключаться на разные тарифные планы.