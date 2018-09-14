Сказочное путешествие: видео убранства самой большой мечети Бишкека с дрона

Строительство самой большой в стране мечети завершено, в начале сентября прошло ее торжественное открытие, в котором принимали участие президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Одну из самых больших в Центральной Азии мечетей начали возводить в 2012 году, на ее строительство турецкий фонд "Дианет" выделил 25 миллионов долларов. Мечеть построена в стиле архитектуры Османской империи, высота каждого из четырех минаретов составляет 70 метров. Общая площадь мечети — 3,5 гектара, в нее могут вместиться 8 тысяч человек, а в хорошую погоду — до 20 тысяч.

Sputnik / Эмиль Садыров Мечеть с необычным дизайном скоро откроется в Бишкеке

Одно из красивейших строений столицы расположено на проспекте Жибек Жолу между улицами Гоголя и Суюмбаева.

Арыки и тротуары вокруг мечети благоустроила мэрия Бишкека, внутрь проведена горячая и холодная вода. Также есть комната для имамов, помещение для совершения намаза женщинами и зал для собраний. Смотрите видеоролик, который получился благодаря съемке корреспондентов Sputnik Кыргызстан сняли с дрона.