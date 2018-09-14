Что посол Узбекистана сказал в завершение своей миссии в России

Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в РФ Бахром Ашрафханов указом президента республики назначен на должность председателя правления компании "Узбекнефтегаз". О переходе на новую должность он заявил на торжественном прием в честь 27-летия Независимости Узбекистана.

В пятницу, 14 сентября, состоялся торжественный прием в посольстве Узбекистана в Москве, на котором Бахром Ашрафханов официально объявил о завершении своей дипломатической миссии в России.

Выступая перед многочисленными гостями – представителями дипломатического корпуса, коллегами от других государств и журналистами, Ашрафханов поблагодарил всех за поддержку и слаженную работу.

"Так получилось, что сегодня заключительное мероприятие с моим участием в качестве посла в Российской Федерации. Я перехожу на новую работу, но уверен, что мы и дальше будем поддерживать отношения с нашими друзьями и коллегами. Я благодарен всем за поддержку и совместную работу", — заявил посол.

Со своей стороны статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин пожелал Бахрому Ашрафханову успехов на новой должности и выразил благодарность за проделанную работу.

Сообщение о назначении Бахрома Ашрафханова председателем правления компании "Узбекнефтегаз" появились в узбекских СМИ накануне, однако официальное решение было обнародовано в пятницу утром.

Согласно международной практике старший дипломат будет назначен временным поверенным в делах Республики Узбекистан в Российской Федерации. Решение о том, кто будет назначен на эту должность, пока не принято.

Бахром Ашрафханов возглавлял дипломатическую миссию Узбекистана в РФ с февраля 2016 года.