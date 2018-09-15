Навстречу свободе: нерпенка Вовчика выпустили в Ладожское озеро

Среди сотрудников Фонда балтийской нерпы тюлень получил кличку Дикий Вовчик: животное постоянно пыталось кого-нибудь укусить.
В центре реабилитации ластоногий научился плавать в бассейне и ловить рыбу.
Как только Вовчик окреп, его выпустили в воды Ладожского озера.
"Маленький Владимир, он же Дикий Вовчик, сегодня вернулся домой в Ладогу. На этот раз он полностью готов к самостоятельной жизни и мы надеемся, что больше о нем ничего и никогда не услышим", - написали спасатели на странице центра Вконтакте.
Как тюлень радуется освобождению - смотрите в нашем видео.