Навстречу свободе: нерпенка Вовчика выпустили в Ладожское озеро

Малыш в течение трех месяцев находился в центре реабилитации, после того, как его нашли на пляже в Ленинградской области в истощенном состоянии.

Среди сотрудников Фонда балтийской нерпы тюлень получил кличку Дикий Вовчик: животное постоянно пыталось кого-нибудь укусить.

В центре реабилитации ластоногий научился плавать в бассейне и ловить рыбу.

Как только Вовчик окреп, его выпустили в воды Ладожского озера.

"Маленький Владимир, он же Дикий Вовчик, сегодня вернулся домой в Ладогу. На этот раз он полностью готов к самостоятельной жизни и мы надеемся, что больше о нем ничего и никогда не услышим", - написали спасатели на странице центра Вконтакте.

Как тюлень радуется освобождению - смотрите в нашем видео.