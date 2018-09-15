От Штрауса до Джексона и Леннона, или Как Open Air заворожил Ташкент

Одно из крупнейших музыкальных событий Узбекистана этой осени — второй симфонический Open Air, который собрал на одной сцене ведущих артистов республики. Несмотря на то, что организаторы на первом музыкальном представлении такого формата планировали проводить его в других городах, площадка в этот раз не изменилась, но само представление, по отзывам публики, превзошло все ожидания.
В программу вечера были включены мировые хиты различных жанров, начиная от симфонических произведений, балета и романсов, и заканчивая рок-операми, саунд-треками из культовых кинофильмов и попурри из узбекских песен.
Среди выступавших были народные артисты Узбекистана и молодые таланты, в том числе победительница российского музыкального конкурса "Голос. Дети" Сабина Мустаева.
Особого внимания заслуживает световое оформление шоу: фасад театра превратился в огромное панно, где во время исполнения композиций появлялись фото классиков или завораживающие атмосферные спецэффекты, добавлявшие тому или иному произведению непередаваемое настроение и колорит.
Несколько номеров концерта были посвящены первой в истории Узбекистана женщине-дирижеру Дильбар Абдурахмановой, которая ушла из жизни в марте 2018 года. Ее портрет спроецировали в одной из арок театра во время исполнения отдельных произведений.
Насыщенная программа и виртуозное исполнение вкупе с завораживающим оформлением превзошли ожидания даже самой искушенной публики.
К сожалению, всю атмосферу события сложно передать за несколько минут сюжета. Корреспонденту Sputnik Узбекистан Рамизу Бахтиярову пришлось изрядно постараться, чтобы из этого изобилия красок, звуков и эмоций выбрать самое яркое. Впрочем, лучше, конечно, такое действо смотреть целиком.