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От Штрауса до Джексона и Леннона, или Как Open Air заворожил Ташкент

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В столице Узбекистана состоялся второй симфонический Open Air. На площади перед Национальным театром имени Алишера Навои сотни зрителей стали свидетелями настоящего волшебства.

Одно из крупнейших музыкальных событий Узбекистана этой осени — второй симфонический Open Air, который собрал на одной сцене ведущих артистов республики. Несмотря на то, что организаторы на первом музыкальном представлении такого формата планировали проводить его в других городах, площадка в этот раз не изменилась, но само представление, по отзывам публики, превзошло все ожидания.

В программу вечера были включены мировые хиты различных жанров, начиная от симфонических произведений, балета и романсов, и заканчивая рок-операми, саунд-треками из культовых кинофильмов и попурри из узбекских песен.

Атмосферно, феерично, волшебно: ташкентцы о симфоническом Open Air
© Sputnik . /Рамиз Бахтияров
Атмосферно, феерично, волшебно: ташкентцы о симфоническом Open Air
Симфоническая поэма Штрауса "Так говорил Заратустра", "Полет шмеля" Римского-Корсакова из оперы к "Сказке о царе Салтане", адажио из балета "Щелкунчик" Чайковского, эпизоды из мюзиклов "Король Лев" и "Призрак оперы", композиция "Кашмир" британской рок-группы LedZeppelin, "Песня Земли" Майкла Джексона и "Imagine" Джона Леннона, а также саундтреки из кинолент "Крестный отец", "Ромео и Джульетты" и "Список Шиндлера". Вот далеко не полный перечень музыкальных шедевров, которые на суд публики представили узбекские исполнители.

Симфонический концерт — Open Air Ночь серенад, классики и рока
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Симфонический концерт — Open Air "Ночь серенад, классики и рока"

Среди выступавших были народные артисты Узбекистана и молодые таланты, в том числе победительница российского музыкального конкурса "Голос. Дети" Сабина Мустаева.

Особого внимания заслуживает световое оформление шоу: фасад театра превратился в огромное панно, где во время исполнения композиций появлялись фото классиков или завораживающие атмосферные спецэффекты, добавлявшие тому или иному произведению непередаваемое настроение и колорит.

Симфонический концерт — Open Air Ночь серенад, классики и рока
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Симфонический концерт — Open Air "Ночь серенад, классики и рока"

Несколько номеров концерта были посвящены первой в истории Узбекистана женщине-дирижеру Дильбар Абдурахмановой, которая ушла из жизни в марте 2018 года. Ее портрет спроецировали в одной из арок театра во время исполнения отдельных произведений.

Портрет Дильбар Абдурахмановой во время симфончиеского Open Air в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Портрет Дильбар Абдурахмановой во время симфончиеского Open Air в Ташкенте

Первый Open Air классической музыки в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Первый классический Open Air в Ташкенте: как это было
Публика по достоинству оценила этот музыкальный праздник, многократно восклицая "Браво!" после каждого номера, а в финале стоя аплодируя артистам.

Насыщенная программа и виртуозное исполнение вкупе с завораживающим оформлением превзошли ожидания даже самой искушенной публики.

К сожалению, всю атмосферу события сложно передать за несколько минут сюжета. Корреспонденту Sputnik Узбекистан Рамизу Бахтиярову пришлось изрядно постараться, чтобы из этого изобилия красок, звуков и эмоций выбрать самое яркое. Впрочем, лучше, конечно, такое действо смотреть целиком.

Симфонический концерт — Open Air Ночь серенад, классики и рока
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Симфонический концерт — Open Air "Ночь серенад, классики и рока"
Теги:
Дильбар Абдурахманова, Сабина Мустаева, Театр Алишера Навои, музыка, Ташкент



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