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Деньги за бутылки и картон: в Астане появился эко-пункт приема отходов

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Sputnik / Владислав Воднев

В Астане открылся первый пункт приема мусора, куда можно сдать 11 видов отходов.

Жители могут принести туда пакеты с макулатурой или пластиковыми бутылками и получить за это символическое вознаграждение, пишет Sputnik Казахстан.

Мусор на полигоне твердых бытовых отходов
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Против мусора: в Узбекистане введут штрафы за незаконные свалки

Ранее в Узбекистане депутаты Олий Мажлиса пообещали в ближайшее время ввести штрафы за создание несанкционированных свалок. По словам члена нижней палаты парламента Назира Сабирова, к началу лета 2018 года в республике зарегистрировали уже 13,1 тысячи таких случаев, хотя в 2017 году их было в два раза меньше. Сегодня парламентарии занимаются разработкой проекта закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности.

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Теги:
Отходы, сбор мусора, мусор, Казахстан, Астана



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