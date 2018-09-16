Деньги за бутылки и картон: в Астане появился эко-пункт приема отходов

Жители могут принести туда пакеты с макулатурой или пластиковыми бутылками и получить за это символическое вознаграждение, пишет Sputnik Казахстан.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Против мусора: в Узбекистане введут штрафы за незаконные свалки

Ранее в Узбекистане депутаты Олий Мажлиса пообещали в ближайшее время ввести штрафы за создание несанкционированных свалок. По словам члена нижней палаты парламента Назира Сабирова, к началу лета 2018 года в республике зарегистрировали уже 13,1 тысячи таких случаев, хотя в 2017 году их было в два раза меньше. Сегодня парламентарии занимаются разработкой проекта закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности.