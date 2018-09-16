14:33 16 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
Видео

В Узбекистане не пропадет: эта женщина считает деньги, как машинка

Получить короткую ссылку
26620

Новости

Все новости
Все новости
© Youtube / Youtube Loverz

Эта работница банка из Китая поразила пользователей Сети своей сверхспособностью – она пересчитывает купюры со скоростью света.

Умение быстро считать деньги – довольно полезное и нужное занятие. Конечно, в современном мире уже давно создано множество разновидностей удобных и быстрых счетных машин для бумажных купюр и железных монет.

Однако китаянка продемонстрировала свой собственный уникальный способ быстро пересчитать купюры в пачке.

Остается только сожалеть, что не у каждого получится повторить этот опыт. Во-первых, не каждому дано так быстро считать, а во-вторых, не у каждого в распоряжении имеется столь толстая пачка денег.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Удар ножом в сердце, фото из архива
    Нож вместо денег

    В Турции судят директора стройки, убившего своего сотрудника-азербайджанца, который пришел за зарплатой.

  • Осы
    Смертельный рой

    Осы напали на семейную пару под Слуцком. После укусов женщине стало плохо, медики не смогли ее спасти.

  • Касей Хачегогу
    За кулисами

    О гастролях Национального театра Адыгеи в Абхазии в интервью Sputnik рассказал заслуженный деятель искусств России, режиссер Касей Хачегогу.

  • Дилижанский национальный парк
    Берегите лес!

    За незаконную вырубку деревьев в Армении будут наказывать строже – правительство страны одобрило соответствующую инициативу.

  • Монтаж металлоконструкций
    Украинцы идут!

    Безвизовый режим и расширение списка профессий для приглашенных работников сделали Украину главным поставщиком гастарбайтеров для Латвии.

  • Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, архивное фото
    Юность в сапогах

    Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предложил снизить максимальный призывной возраст на три года — до 23 лет.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Торжественный прием в честь 27-летия независимости Республики Узбекистан
Гостеприимно и вкусно: посольство Узбекистана устроило торжественный прием
Ловкость рук и никакого мошенства - китаянка со скоростью света считает банкноты
В Узбекистане не пропадет: эта женщина считает деньги, как машинка
Телефонные номера в Узбекистане
Узбекистан на проводе: как изменятся телефонные номера

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054