В Узбекистане не пропадет: эта женщина считает деньги, как машинка

Эта работница банка из Китая поразила пользователей Сети своей сверхспособностью – она пересчитывает купюры со скоростью света.

Умение быстро считать деньги – довольно полезное и нужное занятие. Конечно, в современном мире уже давно создано множество разновидностей удобных и быстрых счетных машин для бумажных купюр и железных монет.

Однако китаянка продемонстрировала свой собственный уникальный способ быстро пересчитать купюры в пачке.

Остается только сожалеть, что не у каждого получится повторить этот опыт. Во-первых, не каждому дано так быстро считать, а во-вторых, не у каждого в распоряжении имеется столь толстая пачка денег.