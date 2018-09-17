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Минобороны РФ доказало, почему видео с "Буком" на Украине — фальшивка

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Эксперты узнали серийным номер ракеты, год изготовления и уникальный шифр.

Ракета комплекса "Бук", которая сбила в марте 2014 года малайзийский Boeing 777 рейса МН17, принадлежала Украине. Устройство было произведено в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и встало на вооружение одного из ракетных подразделений страны.

Специалисты Министерства обороны России изучили видеоматериалы, которые международная комиссия использует в качестве доказательства причастности российского "Бука" к трагедии. Они доказали фальшивость данных.

"Российскими экспертами, обладающими высокой квалификацией, проведено исследование видеороликов, которое показало, что они были сфальсифицированы", - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Информацию уже направили в Нидерланды.

Теги:
Boeing, Нидерланды, Украина, Минобороны РФ



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