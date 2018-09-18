Путин о сбитом в Сирии Ил-20: Россия примет меры. которые заметят все

Президент России Владимир Путин назвал инцидент с российским самолетом-разведчиком в Сирии "цепью трагических случайностей" и выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих

Российский лидер, отвечая на вопрос журналистов о сбитом в Сирии российском Ил-20, призвал не сравнивать этот инцидент с событиями на сирийско-турецкой границе.

"Я бы не стал сопоставлять эти два случая. Тогда летчик турецких ВВС намеренно сбил российский истребитель, в ситуации с Ил-20 это скорее череда трагических случайностей. Израиль не сбивал наш самолет, но безусловно, стоит разобраться во всех деталях произошедшего. В любом случае, это трагедия и для родных погибших военных, и для всей страны. Приношу свои глубокие соболезнования", — заявил Путин по итогам пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Говоря об ответных мерах России после этого инцидента, он подчеркнул, что заявление Минобороны по этому поводу было и с ним оно согласовано.\

"В первую очередь мы примем меры, которые касаются обеспечения безопасности наших военнослужащих и объектов в Сирии. И эти шаги заметят все", — подчеркнул Путин.

Российский самолет-разведчик Ил-20 пропал с радаров в ночь на 18 сентября. На утро было установлено, что самолет был сбит ракетой сирийских ПВО. В результате трагедии погибли 15 российских военных.

© Sputnik / Евгений Одиноков Израиль не хочет брать ответственность за сбитый Ил-20

Минобороны России обвиняют в произошедшем Израиль. По словам официального представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, истребитель F-16 израильских ВВС "подставил под удар" российский самолет, находясь поблизости от него.

Израиль в свою очередь вину не признает, возлагая ответственность на сирийские ПВО. Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху почти сразу после инцидента сам позвонил Владимиру Путину и выразил сожаление в связи с трагедией. Он добавил, что израильская сторона готова предоставить всю необходимую информацию для расследования инцидента. а также призвал к продолжению координации по сирийскому вопросу.