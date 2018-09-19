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Строительный трюкач: как водитель трактора превратил его в тренажер

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Тракторист зацепился за ковш, надев на себя несколько строительных обручей.

В таком положении мужчина подтягивался во время движения трактора, одновременно крутив несколько строительных обручей на талии.

Смотрите на видео, как у него это получилось сделать.




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Строительный трюкач: как водитель трактора превратил его в тренажер
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