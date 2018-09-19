Строительный трюкач: как водитель трактора превратил его в тренажер

В таком положении мужчина подтягивался во время движения трактора, одновременно крутив несколько строительных обручей на талии.
Смотрите на видео, как у него это получилось сделать.
Тракторист зацепился за ковш, надев на себя несколько строительных обручей.
В таком положении мужчина подтягивался во время движения трактора, одновременно крутив несколько строительных обручей на талии.
Смотрите на видео, как у него это получилось сделать.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент с российским самолетом-разведчиком в Сирии "цепью трагических случайностей" и выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.
Президент Южной Кореи прилетел в Пхеньян для проведения третьей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном после предыдущих саммитов в апреле и мае этого года.
Профессор Хироси Исигуро из Осаки специализируется на изготовлении реалистичных андроидов, похожих на людей.
Эксперты узнали серийный номер ракеты, год изготовления и уникальный шифр.
90-летнюю россиянку оштрафовали за нарушение миграционных правил: навещая родню в Казахстане, она заболела и не смогла вовремя зарегистрироваться
Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" впервые переброшены с Урала в Кыргызстан для участия в совместных антитеррористических учениях СНГ "Иссык-Куль — антитеррор 2018"
Китай выделит Таджикистану на строительство здания парламента около 220 миллионов долларов. Безвозмездно, но в обмен на налоговые льготы
Русскоязычные азербайджанцы резко критикуют идею закрытия русских школ и классов. Министрество образование ссылается на отсутствие кадров.
Две фабрики легкой промышленности и два химических предприятия ищут инвесторов.
Новобрачным в Сухуме запретили ходить в местный драмтеатр только для фотосессий.
Министр диаспоры Армении сообщил, что лица, не имеющие гражданства Армении, но имеющие регистрацию в столице, смогут участвовать в выборах горсовета Еревана
Сосиски с высоким содержанием мяса, а также местные овощи и фрукты в Латвии дороги, поэтому и стоимость школьных обедов вырастет.
Литовское правительство предложило увеличить МЗП с 400 до 430 евро, но его не поддержали. Зарплату ниже МЗП получают в стране 100 тысяч человек
Sputnik Молдова следит онлайн за тем, что происходит на рабочих площадках и в кулуарах МРЭФ-2018,
ФТС РФ может освободить пользователей лизинговых машин от выплаты залога при пересечении границы в обмен на список надежных и честных лизингодателей и кредитных организаций
День югоосетинского флага впервые отметили в 2013 году, символом республики он стал в 1989 году, во время подъема национального движения
90-летнюю россиянку оштрафовали за нарушение миграционных правил: навещая родню в Казахстане, она заболела и не смогла вовремя зарегистрироваться
Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" впервые переброшены с Урала в Кыргызстан для участия в совместных антитеррористических учениях СНГ "Иссык-Куль — антитеррор 2018"
Китай выделит Таджикистану на строительство здания парламента около 220 миллионов долларов. Безвозмездно, но в обмен на налоговые льготы