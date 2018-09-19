"Никто не равнодушен": в гарнизоне "Бельбек" почтили память экипажа Ил-20

По словам представителя части, на церемонию собрались и военнослужащие, и жители гарнизона.

В авиагарнизоне "Бельбек" в Севастополе почтили память погибшего экипажа Ил-20.

"Никто не остался равнодушен. На церемонию пришли и жители гарнизона, и военнослужащие части", - заявил представитель гарнизона.

В руках у собравшихся плакат с надписью: "Авиагарнизон "Бельбек" скорбит с вами".

Напомним, что авиабаза Хмеймим в Сирии потеряла связь с экипажем российского самолета Ил-20 вечером 17 сентября. Одновременно израильские истребители атаковали сирийские объекты в Латвии. Они подставили Ил-20 под удар средств ПВО Сирии, он был сбит ракетой комплекса С-200.