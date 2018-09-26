В Бангладеш совсем иное представление людей о комфорте. Для большинства населения, судя по этому видео, главное куда доехать, а не как.
Уличный музыкант буквально покорил интернет талантливым исполнением на бокалах, наполовину наполненных водой.
Власти начали расследование угрожающей ситуации, одно из предположений – отравление.
У девушки были заняты руки, и она оригинальным способом закрыла крышку багажника.
Министр обороны рассказал, как Россия намерена отреагировать на атаку израильских истребителей F-16 в сирийской Латакии.
Такс в Соединенных Штатах называют "собаками-сосисками" (wiener dog). Бега с их участием пользуются весьма широкой популярностью.
В Азербайджане началось извержение вулкана Отман-Боздаг – второго по размеру грязевого вулкана в мире.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков провел брифинг, где рассказал детали атаки израильских ВВС на Ил-20.
Узбекский режиссер Назим Туляходжаев поставил первый в мире мультфильм по мотивам рассказа Рэя Брэдбери "Будет ласковый дождь".
В Лондоне чемпион мира и призер Олимпийских Игр Шахрам Гиясов одержал победу над Хулио Лагуной из Никарагуа.
В Самаркандской области действует одно из крупнейших предприятий страны по производству грузовиков и автобусов сразу под несколькими брендами, включая MAN и "КАМАЗ".
В Сети появились видеокадры, снятые в момент теракта в иранском Ахвазе.
Пушистая грабительница попала в прицел видеокамер.
Основная причина печальной тенденции – таяние арктических льдов и недостаток пищи.
Человек со скрытым лицом появляется в самых замусоренных районах города, и в одиночку, без излишнего пафоса и шумихи скромно делает свое дело, собирая мусор в пакеты.
В Ташкенте проходит международная конференция высокого уровня по транспорту, в ходе которой эксперты из стран Центральной Азии, а также участники транспортно-логистического рынка обсуждают вопросы сотрудничества в этой сфере.
В греческом городе Этолико часть побережья покрыла густая паутина - не только пляж, но и деревья с кустами.
Президент России Владимир Путин осмотрел галерею для снайперской стрельбы стрелкового центра концерна "Калашников" в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке и пострелял из винтовки.
По словам представителя части, на церемонии собрались и военнослужащие, и жители гарнизона.
Тракторист зацепился за ковш, надев на себя несколько строительных обручей.